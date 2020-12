Wirges

Aufatmen an der Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges: Alle auf das Coronavirus untersuchten 46 Lehrkräfte und 55 Schüler sind negativ getestet worden. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Nach einem Corona-Fall im Lehrerkollegium der Realschule hatte die Behörde die Schule von Dienstag bis 30. September geschlossen und 101 Schüler und Lehrer unter Quarantäne gestellt, weil wenige Tage zuvor eine Gesamtkonferenz des Kollegiums in der Schulmensa stattgefunden hatte. Unklar war, ob eine positiv auf Covid-19 getestete Lehrkraft die bei der Konferenz anwesenden Lehrer sowie 55 Schüler einer fünften und einer achten Klasse sowie einer Ethikgruppe angesteckt hatte.