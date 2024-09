Plus Hachenburg

Erleben, wie es wirklich war: Altes Handwerk live im Landschaftsmuseum

i Idylle mit Programm: Zum Fest im Hachenburger Landschaftsmuseum Westerwald wird für Sonntag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr eingeladen. Foto: Röder-Moldenhauer

Handwerkern über die Schulter schauen oder auch selbst Hand anlegen: Das kann man beim Fest im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg an diesem Sonntag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr. Schmiede-Vorführungen auf dem Museumshof zeigen, dass dieses Handwerk in keinem Steinbruch fehlen durfte, damit die Hammerköpfe der Arbeiter immer scharf blieben.