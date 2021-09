Seit Jahren erforscht die ehemalige Stadtarchivarin Maria Meurer das Schicksal der jüdischen Bevölkerung von Westerburg. Sie verfasste das Buch „Verfolgt – Vertrieben – Vernichtet. Die Lebensgeschichte von 140 jüdischen Opfern des Nazi-Regimes. Erinnerung an das Schicksal der Westerburger Juden“, das am 8. November 2019 präsentiert wurde. In diesem Buch ist auch die Geschichte der Familie Ullmann aufgezeichnet.