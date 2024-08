Plus Hachenburg

Erfolgreiche Ernte im Landschaftsmuseum Westerwald: Aktionstag lockt 400 Besucher an

i Im spielerischen und dennoch anstrengenden Einsatz: Kinder an der händischen Mühle beim Erntefest im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg. Foto: Röder-Moldenhauer

Es war allerhand los am Museumsfest „Ernte wie früher“ im Landschaftsmuseum in Hachenburg, wie Leiter Dr. Moritz Jungbluth schreibt. Obwohl die Lanz-Dreschmaschine aus den 1930er-Jahren auf dem Museumshof rumpelte und staubte, kamen 400 Besucher, um sie im Einsatz zu erleben, ganz nah heran. Und sie funktionierte zum Erstaunen aller so gut, dass mehrere Zentner Gerstenkörner aus den Ähren gedroschen werden konnten.