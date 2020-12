Hachenburg

Mehr Mitspracherecht für junge Leute: Das ist das Ziel einer Jugendvertretung, die auf Antrag der FDP 2021 in der VG Hachenburg erstmals gewählt werden soll. Nach Beratungen und mehrheitlicher Zustimmung im Fachausschuss ist das Thema am Dienstag, 1. Dezember, auf der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie abschließend am Dienstag, 15. Dezember, im Verbandsgemeinderat.