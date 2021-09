In der 1000-Einwohner-Gemeinde Welschneudorf steht am Sonntag nicht nur die Wahl des Deutschen Bundestags an. Die Einwohner sind zudem dazu aufgerufen, einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Einziger Bewerber ist der 53-jährige Polizist Ralf Heibel.