Mahmud Sadjadi aus Berod bei Wallmerod ist am 19. August aus Kabul ausgeflogen worden. Unter dramatischen Umständen hat er Afghanistan verlassen, wo er Verwandte besuchte. Mit einer Lufthansa-Maschine kam er gemeinsam mit weiteren in Sicherheit gebrachten Menschen aus Afghanistan in Frankfurt am Main an. Die Strapazen der Stunden, bevor er auf dem Flughafen in Kabul endlich in das Flugzeug einsteigen konnte, das ihn in Sicherheit flog, sind dem 61-Jährigen noch heute ins Gesicht geschrieben.