Die Außenhülle ist in einem warmen Gold-Beige-Ton gehalten, der darunterliegende Kubus mit Holz verkleidet, und große Fenster schaffen Licht: Mit der, wie sie selbst sagen, ganzheitlichen Sanierung der Friedhofshalle in Mogendorf und der Außenanlagen wollen die beauftragten Architekten eine neue Aufenthaltsqualität schaffen. Dafür ist die Ortsgemeinde bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen.