Entspannt wählen in Vielbach: Ortsbürgermeister installiert pfiffige Anzeige am Eingang zum Wahllokal

Die beiden LED-Panels hat er im Internet bestellt, den Funkregler und die übrigen Materialien im Baumarkt reserviert – und dann nahm die Idee, die der Vielbacher Ortsbürgermeister Ulrich Schneider vor rund drei Wochen hatte, in seiner Werkstatt nach und nach Gestalt an. Und die kann sich sehen lassen: Eine zweistufige Ampel wird in Vielbach am Sonntag den Zutritt zum Wahllokal regeln. So muss niemand erst in den Saal der Gemeindehalle hineinschauen, um zu sehen, ob gerade eine Wahlkabine frei ist.