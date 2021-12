Dass die Einwohner der Verbandsgemeinde Wallmerod im kommenden Jahr für das Frischwasser und die Abwasserentsorgung nicht tiefer in die Tasche greifen müssen als in diesem Jahr, die Entgelte beziehungsweise die Gebühren also auf dem Stand von 2021 bleiben, hat der Verbandsgemeinderat in seiner letzten Sitzung für 2021 einmütig beschlossen.