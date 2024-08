Enspel

Enspel feiert: Stöffelfest lockt mit buntem Programm

i Alle zwei Jahre lädt der Stöffelverein zum großen Stöffel-Fest ein. Am Wochenende, 24. und 25. August, wird den Besuchern wieder ein vielfältiges Programm vor der historischen Industriekulisse geboten. Foto: Tatjana Steindorf (Archiv)/Tatjana Steindorf

Seit 26 Jahren wird im Stöffel-Park in Enspel gefeiert. Alle zwei Jahre laden der Stöffelverein und der Stöffel-Park am letzten Wochenende im August Westerwälder und Gäste aus nah und fern ein, um miteinander zu feiern und eine unterhaltsame Zeit zu verleben. Von 8 bis 18 Uhr geht es hier am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, rund. Klein und groß wird viel geboten, kündigen die Veranstalter an.