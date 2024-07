Plus Montabaur

Ensembles des Musikvereins Holler imponieren: Sommer Open Air von absoluter Vielfalt geprägt

i Das Jugendorchester unter der Leitung von Sonja Freisberg begeisterte gleich zu Beginn die Zuhörer. Links im Hintergrund: Moderator Mirco Moritz. Foto: Markus Müller

Mit einem der abwechslungsreichsten Konzertprogramme in der Vereinsgeschichte imponierten das Jugendorchester und das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Holler auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur am Wochenende wieder Hunderten von Gästen.