Immer wieder wird in der Pandemie vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. Außerhalb der Intensivstationen ist diese in einigen Bereichen allerdings schon eingetreten, was in erster Linie Patienten ohne Corona-Symptome zu spüren bekommen. Vor allem bei der Besetzung hausärztlicher Bereitschaftsdienste an Wochenenden und Feiertagen zeigen sich auch im Westerwaldkreis Engpässe, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt.