Die Kolpingfamilie Obererbach ist ein Verein, der mit beiden Füßen im Dorf steht, es aber auch immer wieder wagt, in die große Welt hinaus zu schauen. So definiert Bruno Schneider „seine“ Kolpingfamilie, deren Vorsitzender er seit 50 Jahren ist. In diesem halben Jahrhundert hat der Verein vieles erlebt, vieles bewegt.