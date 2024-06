Plus Niedersayn

Energieberater zeigt Varianten für neue Heizung: Niedersayn plant Kohlendioxid-neutralen Dorftreffpunkt

i Die Niedersayner Dorfgemeinschaftshalle ist mit Naturmaterialien gedämmt. Nun soll eine neue Heizung folgen, so Günter Kober. Foto: Wagener

Für CO2-Neutralität in der Dorfgemeinschaftshalle hat sich der Gemeinderat in Niedersayn entschieden. Dafür fehlt nach einer umgehenden Sanierung der Gebäudehülle mit Naturmaterialien nur noch die richtige Heizung. Sieben Varianten stellte Energieberater Adrian Eiser dem Gremium rund um Ortsbürgermeister Günter Kober und einigen interessierten, teils fachkundigen Zuhörern am Ort des Geschehens vor.