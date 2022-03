Aus den Lautsprechern kamen Möwengeräusche, am Eingang wurde man statt mit „Hui Wäller“ mit „Moin“ begrüßt, und die Teelichter am Tisch lagen im Sand neben Seepferdchen. Ein bisschen konnten es die Besucher der „Wundertüte“ der Kulturzeit in der Stadthalle schon erahnen, was da am Samstagabend auf sie zukommen würde.