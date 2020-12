Wirges

Die „Interessengemeinschaft Wirgeser Sportvereine“ hat ganze Arbeit geleistet: Jetzt liegt eine Wirgeser Sportchronik vor, die ab sofort in der Buchhandlung „Mein Buchhaus“ in der Bahnhofstraße 6 in Wirges zu haben ist. Vor rund einem Jahr hatte sich die „Interessengemeinschaft Wirgeser Sportvereine“ auf die Fahne geschrieben, „130 Jahre Sportgeschichte Wirges“ geschichtlich aufzuarbeiten und in einer Chronik zu publizieren. In dieser Form sollte das sportliche Geschehen in einer Chronik zusammengefasst werden, denn für die Stadt gibt es bis heute keine chronologische Aufzeichnung, in der die 1061 Jahre alte Geschichte des Ortes dokumentiert ist (die WZ berichtete).