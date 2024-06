Plus Ransbach-Baumbach

Ende Juni wird in Ransbach-Baumbach gefeiert: Schützengesellschaft feiert ihren 175. Geburtstag

Von Hans-Peter Metternich

i Dieses Foto von den Schützen entstand 1939: „Zur Erinnerung an das 90-jährige Jubelfest des Ransbacher Schützenvereines.“ Foto: Schützengesellschaft

In diesem Jahr kann die Ransbach-Baumbacher Schützengesellschaft 1849 auf 175 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Dieses außergewöhnliche Jubiläum wird am kommenden Wochenende (28. Juni bis 1. Juli) gebührend gefeiert. Von der fröhlichen Jubiläumsfeier am Freitag bis zum zünftigen Frühschoppen auf dem Schützenplatz stehen in der Töpferstadt die Schützen im Mittelpunkt des kulturellen Geschehens.