Ende einer Ära in Höhr-Grenzhausen: Töpferei Girmscheid schließt im Sommer

i Joachim Ermert beim Setzen des Ofens: Noch bis zum Sommer werden die Aufträge in der Töpferei Girmscheid abgearbeitet. Dann ist nach 140 Jahren Schluss. Fotos: Camilla Härtewig Foto: Camilla Härtewig

Eine Ära geht in Höhr-Grenzhausen zu Ende: Die Töpferei Girmscheid schließt am 31. Juli ihre Pforten. In der Werkstatt wurde 140 Jahre lang traditionelles Westerwälder Steinzeug hergestellt. Gegründet wurde sie 1884 von Matthias Girmscheid.