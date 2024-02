Plus Montabaur Elterntaxis, ein Kreisel und eine Fußgängerbrücke: Montabaur informiert über Verkehrskonzept für Schulzentrum Täglich stauen sich Autos am Schulzentrum in Montabaur. Ob von der L 327 oder von der Von-Bodelschwingh-Straße – 5000 Schüler, Lehrer, Schulmitarbeiter und Eltern der fünf weiterführenden Schulen verstopfen zum Ärger von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern zeitweise die Straßen. Das soll sich ändern: Bei einem Infoabend stellte die Stadt mit Verkehrsplanern, Bauverwaltung, Polizei und Ordnungsamt im Haus Mons Tabor mögliche Lösungen vor. Von Maja Wagener

„Das, was da im Schulzentrum Montabaur abläuft, ist des Guten zu viel“, stellte Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (CDU) bei ihrer Begrüßung fest. Da die Zuwege zu den Schulen in die Zuständigkeit der Stadt fielen – „Auch wenn die Stadt da keine Schule hat“, merkte Wieland an –, habe sich diese der ...