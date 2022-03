Handwerk hat goldenen Boden. So lautet ein bekanntes Sprichwort, das auf die guten Verdienstmöglichkeiten in vielen praktischen Berufen anspielt. Auch Ludwig Flauger kann sich nicht beklagen. Sein Betrieb ELO-Elektronik im Gewerbegebiet Kreuzwiese zwischen Neuhäusel und Simmern könnte theoretisch noch deutlich mehr Aufträge annehmen, wenn man sich einzig an der Nachfrage orientieren würde.