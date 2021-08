Einzigartiges Projekt: Firma sponsert dem Wald eine Erholungspause

Ein ungewöhnliches Natur- und Klimaschutzprojekt ist jetzt in Heuzert in der Kroppacher Schweiz offiziell an den Start gegangen: Die IT-Firma Codecentric AG aus Solingen hat mit der Kommune einen Vertrag geschlossen, dass eine Fläche von 1,5 Hektar Gemeindewald, die stark vom Borkenkäfer betroffen ist, für rund 15 Jahre aus der Waldbewirtschaftung herausgenommen wird und sich selbst überlassen bleibt. Dadurch wird das für das Ökosystem so wichtige Totholz gefördert, das an dieser Stelle, kurz hinter dem Wilhelmsteg, nicht geerntet und rausgeräumt wird, sondern weiterhin wertvolle Dienste für viele Tier- und Pflanzenarten sowie den Waldboden leistet. Da dieses Stehen- beziehungsweise Liegenlassen der abgestorbenen Bäume für die Kommune als Waldbesitzerin im Moment allerdings unwirtschaftlich ist, wird sie dafür quasi durch die Zahlung der Firma Codecentric entschädigt. Laut Monika Runkel, Leiterin des Forstamtes Hachenburg/Forstliches Bildungszentrum, ist diese Form des Ökosponsorings zwischen einem Unternehmen und einer Gemeinde bislang einmalig in Deutschland.