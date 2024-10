Plus Hachenburg

Einzigartig in Rheinland-Pfalz: Hachenburg hat jetzt offiziell eine Anschubanlage für Bob und Skeleton

i Einzigartig in Rheinland-Pfalz: Hachenburg hat jetzt offiziell eine Anschubanlage für Bob und Skeleton Foto: Röder-Moldenhauer

Es ist ein Novum in Rheinland-Pfalz: Unter den Augen zahlreicher Besucher ist am Sonntag in Hachenburg eine Bob- und Skeleton-Anschubanlage offiziell in Betrieb genommen worden. Dass diese ungewöhnliche Sportstätte, die zugleich Landesstützpunkt ist, überhaupt realisiert werden konnte, sei zahlreichen Einzelpersonen, den politischen Gremien und den Verbänden zu verdanken, wie Stützpunktleiter Michael Krämer hervorhob.