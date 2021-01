Wallmerod

Die Verbandsgemeinde Wallmerod hat im vergangenen Jahr an Einwohnern gewonnen. Zu diesem Trend tragen jedoch nicht alle 21 Ortsgemeinden bei. Ein Blick in die Statistiken von Ende Dezember 2019 und 2020 zeigt, dass es insgesamt zwölf Ortsgemeinden gibt, die sich über ein Plus an Einwohnern freuen können.