Einwohner sprechen von Schildbürgerstreich: Neue Schilder in Rennerod verunsichern Parker

Von Heinz-Günter Hamich

i Die Parkplätze „An der Westerwaldhalle“ und „Freizeitanlage Steinsberg“ sind weiterhin als öffentliche Parkflächen ausgewiesen – auch im Internetauftritt der Stadt. Foto: Heinz-Günter Hamich

Bewohner und Besucher der Stadt Rennerod staunen derzeit nicht schlecht, wenn sie die Großparkplätze am Steinsbergstadion mit circa 50 Parkbuchten und an der Westerwaldhalle mit rund 200 Stellplätzen ansteuern. Denn die Stadt hat die Nutzung dort vor Kurzem eingeschränkt. Doch was hat es mit der Entscheidung, die auf Unverständnis stößt, auf sich?