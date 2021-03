Mit einem privat organisierten Marsch in die Kreisstadt haben am Samstag einige Bürger aus Horressen gegen härteres Trinkwasser in dem Montabaurer Stadtteil demonstriert. Die Teilnehmer befestigten ein Laken mit dem Schriftzug „Wir wollen unser Wasser wieder“ neben dem Eingang zum alten Rathaus. Auf weiteren Zetteln war unter anderem „Wasserqualität = Lebensqualität“ und „Durst nach Gerechtigkeit.