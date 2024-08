Plus

Eintrittskarte hält Erinnerung an den Onkel wach: Markus Kratzer gräbt in der Olympia-Historie

i Diese 88 Jahre alte Eintrittskarte für die Olympischen Spiele in Berlin 1936 wird im Hause Wertebach in Ehren gehalten. Foto: Gaby Wertebach

Haben wir am Freitag auf unserer Reise in die olympische Historie noch im Jahr 1968 Station gemacht, geht es diesmal noch weiter in die Vergangenheit.