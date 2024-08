Westerwald

Einschulung auch in Norken: Abc-Schützen starten frohen Mutes in einen neuen Lebensabschnitt

i Zu den Abc-Schützen gehören auch diese Kinder an der Unesco-Projektschule in Norken. Foto: Röder-Moldenhauer

27. August – ein großer Tag für viele Mädchen und Jungen im Westerwald, die mit Ranzen auf dem Rücken und großer, bunter Schultüte in der Hand eingeschult wurden. Zu den ABC-Schützen gehören auch diese Kinder an der Unesco-Projektschule in Norken.