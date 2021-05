Wie ist es eigentlich in Zeiten von Corona um die Jugendarbeit im Westerwaldkreis bestellt? Funktioniert sie trotz aller Einschränkungen? Und vor allem: Wie kann sie zur Normalität zurückfinden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich jetzt sowohl die Wäller Sozialdemokraten wie die Christdemokraten in Online-Konferenzen mit vielen in der Wäller Jugendarbeit engagierten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren.