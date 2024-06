Plus Ransbach-Baumbach Einsatzkräfte erschöpft, Kripo ermittelt: Wann endet Serie von Brandstiftungen bei Ransbach-Baumbach? Von Katrin Maue-Klaeser i Folge der Brandstiftung: Immer wieder müssen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute auch an den Köppel ausrücken. Foto: Markus Müller Eine Serie von Bränden an Wegesrändern im Wald und auf den Wiesen um Ransbach-Baumbach herum fordert die Feuerwehren der Töpferstadt, der Verbandsgemeinde und umliegender Orte. Je nachdem, ob die beiden Feuer im leer stehenden Sporthotel an Pfingsten (18. und 19. Mai) demselben Täter zugerechnet werden, sind es mittlerweile mindestens 14 bis 16 Brände, die in Ransbach-Baumbach und der näheren Umgebung gelegt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Denn darin sind sich Einsatzkräfte, Wehrführungen, BKIs und auch die ermittelnde Kripo einig: In dieser Häufigkeit und bei der aktuellen Witterung kann es sich nur um Brandstiftung handeln. Ein Rückblick Beamte der Polizeidienststelle Höhr-Grenzhausen kontrollieren am Pfingstmontag (20. Mai) den Hintereingang des ehemaligen Sporthotels „Kannenbäckerland“ in Ransbach-Baumbach. Gleich zweimal hatte es am ...