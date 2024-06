Einsatz für Demokratie: Landesmusikgymnasiasten führen jüdische Lebensmelodien auf

Im Verlauf des „Lebensmelodien“-Konzerts in der evangelischen Kirche in Selters traten die aktuellen Zehntklässler immer neuen Formationen auf: ob als großer Gesamtchor oder als wechselnde, teils sehr ungewöhnlich zusammengestellte Instrumentalensembles. Die aktuellen Elftklässler, die im vergangen-en Jahr das Projekt durchgeführt hatten und danach auch im Landtag in Mainz aufgetreten waren, beteiligten sich ebenfalls mit einem Liedbeitrag. Foto: Markus Müller