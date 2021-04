Kaum hatten wir in unserer Zeitung zum Osterwochenende auf die steigende Waldbrandgefahr hingewiesen, da passierte es schon: Nahe des Köppels auf der Montabaurer Höhe ist am Ostersonntag gegen 19 Uhr ein Stammholzstapel in Brand geraten. Das Feuer wurde zufällig von einem Passanten entdeckt.