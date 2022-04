Brigitte Funk, gebürtig im Liebenscheider Ortsteil Löhnfeld und heute wohnhaft in Beilstein, ist ihrem Geburtsort seit der Jugend sehr verbunden. Diese alte Liebe ist selbst nach Jahrzehnten nicht eingerostet. In zahlreichen Beiträgen hat sie sich auch mit der Geschichte des kleinen Ortes im Hohen Westerwald befasst. Bei ihren Recherchen ist sie auf ein seltenes Ereignis in der Historie des bis 1972 eigenständigen Dorfs gestoßen: die erste und einzige dörfliche Kirmes im Jahre 1924.