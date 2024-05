Plus Montabaur

Einmal anders als rabenschwarz und düster: Künstlerduo zeigt in Montabaur neue Seite von Georg Kreisler

Von Hans Peter Metternich

i Bariton und Chansonnier Max Dollinger (links) und Pianist Wolfgang Skill interpretierten in Montabaur eher unbekannte Chanson des Musikkabarettisten Georg Kreisler. Foto: Hans-Peter Metternich

Wer jüngst schneller, höher und weiter wollte, der musste in den Keller des historischen Gewölbes an der alten Stadtmauer in Montabaur hinabsteigen. Dort lädt die Kultur im Keller (KiK) mit vielseitigen Veranstaltungen zum Besuch ein. Diesmal war es der Musikkabarettist Georg Kreisler, den Bariton Max Dollinger und Pianist Wolfgang Skill von einer anderen Seite präsentierten.