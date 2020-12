Ransbach-Baumbach

Ob er nun Stutenkerl oder Weckmann heißt – je nach Region wird er um den Martinstag am 11. November oder um den Nikolaustag am 6. Dezember verspeist. Eines ist sicher: Wer so ein richtiger Kerl aus Hefeteig sein will, der braucht eine Tonpfeife. Und diese keramische Besonderheit stellt Martin Klauer in Ransbach-Baumbach her.