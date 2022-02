Vor 50 Jahren wurden in Rheinland-Pfalz die Verbandsgemeinden durch den Landtag in Mainz ins Leben gerufen. Zu den Abgeordneten, die 1970/1971 an der Gesetzgebung für die Verbandsgemeinden aktiv mitwirkten, gehört der frühere CDU-Abgeordnete Gerhard Krempel, der innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und späterer Innenausschussvorsitzender war.