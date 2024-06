Plus Hachenburg

Ein Triumphzug für die WGH in Hachenburg: Neuling wird deutlich stärkste Kraft im Stadtrat

i Nach dem großen Auszählen am Sonntagabend (das Bild zeigt einige Wahlhelfer im Wahllokal Stadthalle Hachenburg) stehen die Gewinner und Verlierer in der VG Hachenburg fest. Einen riesigen Erfolg kann die neu gegründete WGH feiern. Foto: Röder-Moldenhauer

Schon die Ankündigung zur Gründung einer neuen politischen Kraft in Hachenburg um Stadtbürgermeister Stefan Leukel hatte Anfang des Jahres für einen Paukenschlag in der Region gesorgt. Durch den Urnengang am Sonntag nun hat der Verein Wäller Gemeinschaft Hachenburg VG (WGH) riesigen Rückenwind aus der Bevölkerung erhalten.