Hachenburg

„Lebensart“ ist eine neue Sonderausstellung im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg überschrieben. Der Titel ist durchaus im doppelten Sinne zu verstehen, denn in der Schau und dem dazugehörigen Begleitbuch geht es nicht nur um die Biografie und die Lebensweise des aus Niederelbert stammenden Fotografen Valentin Altmannn (1891-1967), sondern vor allem um seine Kunst, was etwa im Englischen mit „art“ und im Französischen mit „l’art“ übersetzt wird.