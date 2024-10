Plus Enspel

Ein poetischer Leseabend mit Judith Hermann: Preisgekrönte Autorin im Stöffel-Park

i Heimelige Atmosphäre: Judith Hermann sprach im Rahmen der ww-lit-Reihe in der Historischen Werkstatt im Stöffel-Park über ihr Schreiben und ihr Leben und über das, was Schreiben und Leben zusammenhält und miteinander verbindet: Wahrheit, Erfindung und Geheimnis. Foto: Angela Baumeier

Rasch nimmt Judith Hermann an ihrem Lesetisch in der Historischen Werkstatt des Stöffels Platz, schaut in ihr Publikum, das die bekannte Autorin schon mit großer Neugier und Ehrerbietung erwartet. Sie freue sich, so bekennt die charmante Frau mit einer Stimme, die sofort gefangen nimmt, an diesem Abend hier zu sein, auch wenn sie gar nicht recht wisse, wo das eigentlich sei.