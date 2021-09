Im Montabaurer Stadtteil Quartier Süd entsteht in den kommenden Monaten ein neues Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Bauherr ist die Stiftung Scheuern aus Nassau, die insgesamt 24 Wohnplätze in drei Wohngruppen schaffen wird. Beim symbolischen Spatenstich am vergangenen Freitag wurde das Investitionsvolumen auf rund 4,5 Millionen Euro beziffert, von denen etwa 3,6 Millionen Euro auf den eigentlichen Baukörper entfallen.