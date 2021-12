Eine Woche vor Weihnachten zeichnet sich bei den Corona-Zahlen im Westerwald eine leichte Entspannung ab. Laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung gab es am Freitagmorgen noch 690 aktive Infektionsfälle im Landkreis. Vor einer Woche waren es noch 850 Fälle gewesen. Den bisherigen Höchststand in der vierten Welle meldete das Gesundheitsamt am Nikolaustag, als es 988 aktive Fälle im Westerwaldkreis gab.