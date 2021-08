Ein Leben am Rande der Legalität: Dauerbewohner des Campingplatzes am Katzenstein sollen sich eine neue Bleibe suchen

Sie kommen aus dem Westerwald, aber auch aus anderen Teilen der Republik und haben sich in Westerburg auf dem Campingplatz am Katzenstein ein Zuhause im Grünen geschaffen: Aussteiger, Menschen, die in Trennung leben, oder Personen mit niedrigem Einkommen. Und sie wollen, wenn es nach ihrem Willen geht, auch dauerhaft dort wohnen bleiben. Doch das ist aus baurechtlichen Gründen eigentlich gar nicht erlaubt. Die Kreisbaubehörde hat nunmehr dauerhafte Bewohner des Platzes aufgefordert, sich eine neue Bleibe zu suchen