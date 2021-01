Rückeroth

Die Schießbude ist verrammelt, das Kettenkarussell verpackt, die Lostrommel steht still: Dornröschenschlaf wäre eine beschönigende Beschreibung für den Zustand, in dem sich Jan Schmitts Schaustellerbetrieb befindet. Seit dem dritten Advent 2019 liegen die Buden und Fahrgeschäfte des Rückerothers brach. Und doch blickt Schmitt optimistisch ins neue Jahr: Im Mai, so glaubt er fest, kann er wieder die ersten Jahrmärkte anfahren.