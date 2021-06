Ein Hingucker: In Selters gibt es zehn Tage Kunst statt Werbung

Köln, Aachen, Hamburg, Berlin – wie passen Selters und Hachenburg in diese Reihe? Für die Verbindung sorgt Ivo Weber, Kölner Künstler, mit seiner Plakataktion „Waldfegen“. 67 Plakatwände in 26 Städten sind mit Fotos beklebt, die Weber in den vergangenen 19 Jahren choreografiert hat. Es sind immer wieder andere Menschen auf den Bildern zu sehen – und da ergibt sich die Verbindung zum Westerwald: In Selters sind „Die Jäger – Torsten Franz und sein Team“ zu sehen, die Jäger aus dem Revier Freilingen-Wölferlingen, aufgestellt und abgelichtet 2016.