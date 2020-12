Wirges

In der Verbandsgemeinde Wirges reisen Kinder und Jugendliche schneller in die digitale Schule als andernorts. Denn die Kommune unter Bürgermeister Michael Ortseifen sattelt jetzt auf das Sofortausstattungsprogramm des Bundes drauf und verdoppelt aus eigenen Mitteln die Fördersumme der Bundesregierung, damit wirklich alle Kinder aus sozial schwächeren Familien digitale Endgeräte für den Online-Unterricht erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Kauf von 111 zusätzlichen iPads und 38 Notebooks. Kostenpunkt: rund 74.000 Euro. Damit geht das Wirgeser Rathaus mit gutem Beispiel voran – ein Vorzeigeprojekt im Westerwaldkreis.