Wie viele Pokémon-Stofftiere Natalie Christian in ihrem Zimmer sitzen hat, weiß sie selbst nicht genau. Schließlich sammelt die 28-jährige Naurotherin die flauschigen Fantasiewesen, die an das gleichnamige Videospiel angelehnt sind, seit ihrer frühesten Kindheit. Auch aus Japan stammende Animes (Zeichentrickfilme) wie „Digimon“ oder die Comicreihe (Manga) „Sailor Moon“ faszinieren sie. Die junge Naurotherin erklärt, was hinter ihrer Leidenschaft für die japanische Kultur steckt.