Das Fichtensterben im Westerwald hat einige Orte besonders hart getroffen. Dazu zählen Girod und Großholbach in der Verbandsgemeinde Montabaur, in deren Gemarkung die größte zusammenhängende Kahlfläche in der Region entstanden ist. Diese misst rund 150 Hektar. Damit dort künftig wieder ein gesunder Wald wachsen kann, bekommen die beiden Dörfer jetzt Unterstützung aus der Wirtschaft.