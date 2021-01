Obererbach

Wenn in Obererbach der Name Howard Carpendale fällt, hat sofort jeder eine Geschichte zu erzählen. Denn der Schlagerstar stand im Jahr 1979 höchstpersönlich im Westerwalddorf auf der Bühne. Dem Jahr, in dem der Männergesangverein Liederkranz 1904 Obererbach seinen 75. Geburtstag feierte. Heute feiert Howard Carpendale selbst seinen 75. Geburtstag. Ein Grund für unsere Zeitung, einen Blick zurück ins Jahr 1979 zu werfen, als Obererbach Kopf stand, weil „Howie“ im Festzelt auf dem Festplatz eine Zugabe nach der anderen sang.