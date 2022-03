Für Westerwälder ist es völlig alltäglich: Um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen, brauchen die meisten hier ein Auto. Oft gibt es in Familien so viele Fahrzeuge wie erwachsene Mitglieder mit Führerschein. Nicht zuletzt die steigenden Spritpreise rücken den Nahverkehr nun stärker in den Fokus als je zuvor. Doch im Westerwaldkreis ist das ein komplexes Problem, für es das es noch keine konkrete Lösung gibt.