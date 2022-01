Lisa Kaspar aus Hübingen ist seit fünf Jahren Berufskraftfahrerin und leitet seit kurzer Zeit das familieneigene Transportunternehmen. Damit ist die 27-Jährige eine von wenigen Frauen in dieser Branche. Ein Umstand, der die junge Lkw-Fahrerin in ihrem Arbeitsalltag oftmals vor Herausforderungen stellt und mit Klischees konfrontiert. Wir haben ihr einen Tag über die Schulter geschaut. Wie sie gegen Vorurteile kämpft und warum sie sich nicht in eine Schublade stecken lässt.